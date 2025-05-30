Bakırköy 2. Asliye ticaret mahkemesi tarafından İlan.gov.tr adresinde yayınlanan karala, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve bağlı beş şirket, 26 Mayıs 2025 itibarıyla üç aylık geçici konkordato sürecine girdi. Karara göre, AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm şirketleri için geçici mühlet kararı verildi.

Bu süreçte, şirketlerin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirler alınacak ve konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali, atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek.

İNEGÖL'DE FABRİKASI VAR

Türkiye'nin önde gelen toplu taşıma araçları üreticilerinden biri olan AKIA, İstanbul Başakşehir'deki merkezi ve İnegöl'deki fabrikasıyla otobüs, midibüs ve metrobüs üretimi yapıyor. 2014 yılında kurulan şirketin ürün yelpazesinde Ultra LF12 EV, Ultra TB12, Ultra LE8, Ultra DD ve Metrobüs gibi modeller bulunuyor.

İLK DURUŞMA 2 TEMMUZ'DA

Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasını 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirecek.