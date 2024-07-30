Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile otobüs çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Bursa yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Seçil Ö. Yönetimindeki HB E 3750 plakalı otomobil, sola manevra yapan Sürücü Cerrah K. Yönetimindeki 80 ACK 446 plakalı Otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Oğuzhan F.(25) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu