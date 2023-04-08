Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde Bilal Destanlı yönetimindeki 16 BF 134 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı kenara çekerek durdurdu. Bir anda alev topuna dönen otomobili haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.