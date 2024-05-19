Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi A. B. Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Özbek vefat etti.

Özbek'in cenazesi bugün Ankara'da aile mezarlığına defnedilecek.

SERHAT ÖZBEK KİMDİR?

1982 yılında Ankara Anadolu Lisesi’nden, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1989–1991 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1991 yılında Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.’na geçti ve 1991 – 1997 yılları arasında araştırma görevlisi, 1997 – 1999 yılları arasında Uzman Doktor, 1999 – 2006 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2006 – 2011 yılları arasında Doçent olarak çalıştı.

2011 yılından itibaren aynı kurumda Profesör olarak görev yaptı.

Ayrıca 2004 yılında, Doğu Virginia Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrocerrahi Departmanı’nda “fellow” olarak 3 ay görev yapan Prof. Dr. Serhat Özbek, lisans ve lisansüstü düzeylerinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’nin ilgi alanına giren değişik konularda dersler verdi.