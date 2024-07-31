Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Burulaş'a bağlı özel halk otobüsü şoförü ile yolcular arasında kavga çıktı. Kavgayı polis ayırdı.

Olay Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü, iddiaya göre yolcuların klimayı açma talebini reddetti. Bunun üzerine yolcular çdan bazıları nefes almak için camları açtılar. Öfkelenen sürücü bu kezde yolcuları azarlamaya başladı. Yolcuların tepki gösterdiği şoför, aracı park edip kapıları kapayıp dışarıya çıktı. Araçta mahsur kalan yolcular, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcuları kurtardı. Şoföre ise gereken uyarı yapıldı.

Muhabir: Murat Avcı