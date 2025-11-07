Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen kongrede Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı seçilen Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında jandarma komutanı Harun Nazlı'ya ziyaret gerçekleştirerek kendisinin binbaşı rütbesine terfi etmesi sebebiyle hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İnegöl’deki asayiş ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı’nın, önümüzdeki günlerde kentteki diğer protokol üyelerine yönelik ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.