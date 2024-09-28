Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma Ş. (50) yönetimindeki 16 CSA 99 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık D. (50) yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz