Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 39 metro istasyonunun isim haklarının 5 yıllığına Bursaspor’a devredildiğini hatırlatan Çelik, bu kapsamda anlaşma sağlanan 15 istasyonun tabelalarının yenilenmeye başlandığını duyurdu.

Çelik paylaşımında, "Kentimize, Bursaspor’umuza ve bu kapsamda bize destek olan kurum ve kuruluşlara hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kalan 24 istasyon için de firmalara çağrı yapan Başkan Çelik, Süper Lig ve Avrupa hedeflerine giden yolda kulübe önemli gelir sağlayacak bu çalışmanın kısa sürede gerekli ilgiyi göreceğine inandığını belirtti.