Heykel Meydanında henüz belirlenemeyen bir nedenle gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Biber gazıyla olaya müdahale eden ekipler kavgaya karışan gençleri gözaltına aldı. Müdahale sırasında biber gazından etkilenen 1 polis memuru ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhabir: İbrahim Uslu