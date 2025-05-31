Edinilen bilgiye göre ilk kaza Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Hamza Ö.(38) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayla Ö.'ye (62)çarptı. Kaza sonucu yaya yaralandı.
İkinci kaza ise, Çamaşırlık Cami önünde meydana geldi. İsmail K. (30) yönetimindeki 16 F 0550 plakalı hafif ticari araç, bisiklet sürücüsü Erdal İ.(59) ile çarpıştı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı.
Üçüncü kaza ise, Yeni Adliye ek hizmet binası önünde meydana geldi. Serhat D. (35) yönetimindeki otomobil ile İslam R. (27) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazalardaki yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.