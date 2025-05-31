Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Hasanpaşa mevkiinde seyir halinde olan Haydar S. yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil ile Alaa Elddin M.(38) yönetimindeki 16 MC 3329 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Vidam N.(32) ile oğlu Muhammed Nedal M.(6) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.