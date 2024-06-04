İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri PKK-YPG üyesini kıskıvrak yakaladılar.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan PKK-YPG üyesi M.M.(28)'nin Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edildi. İhbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendiler. Adreste yapılan aramada PKK-YPG üyesi M.M.(28)'yi saklanırken yakaladılar.
Yakalanan şahıs, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Muhabir: Fahrettin Eniş