Hamzabey Mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda kurulan platformdan düşen operatör yaralandı.

Olay Hamzabey Mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İş makinesi operatörü Hüseyin S.(48), kurulan platformun üzerinde çalışma yaparken, platformun çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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