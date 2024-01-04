Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise saldıran alkollü sürücü tutuklandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro amirliği ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında ekipler 16 BAH 161 plakalı aracı durdurdular. Durdurulan aracın sürücüsü Soner D.(28), Polis ekiplerinin alkol metre uygulamasını reddetti. O sırada polis ekiplerine hakaret ve küfürler eden şahıs, ekiplere de saldırdı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, sonrasında alkol metre testini kabul etti. 2.01 promül alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

TUTUKLANDI

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.