İLİM YAYMA CEMİYETİ’NDEN GAZZE’YE UMUT PROJESİ

İnegöl’de 75 yıldır kesintisiz şekilde eğitim ve insani yardım faaliyetlerini sürdüren İlim Yayma Cemiyeti, savaşın harabeye çevirdiği Gazze’de de yardım çalışmalarına devam ediyor.

Cemiyetin İnegöl Şube Başkanı Mustafa Aksakaloğlu, yapılan yeni anlaşmayla Gazze ve Han Yunus’ta iki mahallenin enkaz kaldırma çalışmalarını üstlendiklerini açıkladı.



“İNEGÖLLÜ HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİYOR”

Başkan Aksakaloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Katil İsrail’in tarumar ettiği Gazze topraklarında, kardeşlerimizin yeniden özgürlüklerine kavuşması ümidiyle yeni bir çalışmaya başladık.

Dün yaptığımız anlaşma sonucu Gazze ve Han Yunus’ta iki mahallenin enkaz kaldırma işlerini üstlendik.

Bu çalışmaların tamamı İnegöl’deki hayırseverlerin desteğiyle yürütülüyor.

Her yardım projemizde olduğu gibi, bu projeye de tüm İnegöl halkının destek vermesini bekliyoruz.

Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun, onlara kat kat fazlasını ihsan eylesin.”

“TÜRKİYE’NİN İLK KAMU YARARINA STK’SIYIZ”

Aksakaloğlu, İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye’de kamu yararına çalışan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatarak, sadece ülke içinde değil dünyanın birçok noktasında faaliyet yürüttüklerini belirtti:

“Gazze, Suriye deprem bölgesi, Afrika, Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde hem eğitim hem de insani yardım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Amacımız; nerede ihtiyaç varsa orada insanlığa dokunmak.”

İNEGÖL’E YENİ PROJELER: İŞ MERKEZİ VE ÇOCUK AKADEMİSİ

Cemiyet Başkanı Mustafa Aksakaloğlu, İnegöl’de hayata geçirilecek yeni projeleri de açıkladı.

Gelirini kentteki çocuklar ve gençlere yönelik programlarda kullanmak amacıyla bir iş merkezi ve bir Çocuk Akademisi kuracaklarını belirtti.

Bu projelerle birlikte cemiyetin hem şehrin sosyal yaşamına hem de genç nesillerin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.