Bayramın üç günü boyunca fırınlar genel olarak kapalı olacak, ancak belirlenen nöbetçi fırınlar vatandaşlara ekmek temin edecek. Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını arefe gününden karşılamaları önerildi.

Öte yandan, Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafe’nin de bayram süresince hangi günlerde açık olacağı netleşti.

3 GÜN BOYUNCA SADECE NÖBETÇİ FIRINLAR AÇIK OLACAK

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayram süresince fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 3 gün boyunca nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ

Bayramın ilk günü; Özdilek AVM, Migros AVM ile Somuncu Baba Ekmek Fırını (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47) açık olacak.

Bayramın ikinci günü ise Özdilek AVM, Migros AVM, Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Trabzon Ekmek Fırını (Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No:137) ve Simidiye Unlu Mamulleri (Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20) ekmek üretimi yapacak.

Bayramın üçüncü günü de Özdilek AVM, Migros AVM, Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Trabzon Ekmek Fırını (Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No:137), Simidiye Unlu Mamulleri (Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Kayalar Ekmek Fırını (Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi No:26) ve Bizim Ekmekçi tüm şubeleri açık olacak.

Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin sosyal tesisleri Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafenin de bayram süresince çalışma programı belli oldu. Gastro tesisleri bayramın 1’inci ve 2’nci günü kapalı olacak. Üçüncü günü ise Gastro İnegöl Restoranı sabah 07.30 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Gastro Kafe de 3’üncü günü sabah 09.00 ile akşam 00.00 arasında açık olacak. Devam eden günlerde tesisler rutin çalışmalarını sürdürecek.