Bursa’nın köklü firmalarından Erbak Uludağ A.Ş’ye ait İnegöl’e bağlı Yenice Organize Sanayi Bölgesindeki içecek fabrikasından 2024 yılında 47 milyon 220 bin 617 dolarlık ihracat yapıldı.

43 bin 500 m2'si kapalı olmak üzere toplam 98.000 m2'lik alan üzerinde kurulu olan firmada, Uludağ Gazoz ve limonata çeşitleri üretiliyor. Firma her yıl yaptığı ihracatı artırmayı başararak kendi rekorlarını egale etti.

ERBAK ULUDAĞ’IN 5 YILLIK İHRACAT KARNESİ

Erbak Uludağ firması birçok sektörde ihracat rakamlarında yaşanan düşüşün aksine rakamlarını yükseltmeyi başardı. Firmanın son 5 yıllık ihracat rakamları ise şu şekilde oluştu;

-2020 yılı: 33 milyon 551 bin 696 dolar (İnegöl ihracat sıralamasında 6. Sırada)

-2021 yılı: 34 milyon 365 bin 349 dolar (İnegöl ihracat sıralamasında 5. Sırada)

-2022 yılı: 36 milyon 512 bin 702 dolar (İnegöl ihracat sıralamasında 6. Sırada)

-2023 yılı: 40 milyon 927 bin 046 dolar (İnegöl ihracat sıralamasında 4. Sırada)

-2024 yılı: 47 milyon 220 bin 617 dolar (İnegöl ihracat sıralamasında 3. Sırada)

ULUDAĞ GAZOZLARI

1930 yılında Mehmet Hakkı Erbak tarafından kurulan ve oğlu Nuri Zafer Erbak’ın bulduğu formül sonrası efsaneleşen Uludağ Gazozları, tüm yurtta olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde en sevilen içecekler arasında yer alıyor. Şu an şirket Nuri Erbak'ın çocukları ve torunları tarafından başarıyla yönetiliyor.

“Uludağ” markası çatısı altında 6 kategoride üretim yapan firma, 11 alt marka ve 45 farklı çeşit ürünle hem iç hem de dış pazarda önemli bir yere sahip.

SAATTE NE KADARLIK ÜRETİLİYOR?

9 dolum hattında, saatte 210 bin cam şişe, 153 bin pet şişe ve 36 bin metal kutu içecek üretim kapasitesine sahip olan firma, hem İnegöl hem Bursa hem de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor.