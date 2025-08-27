Rumeli kültürünün zenginliğini ve Balkanların sıcaklığını yansıtan etkinlik, bu yıl da uluslararası katılımla dolu dolu bir programa ev sahipliği yapacak.

5 Günlük Kültürel Coşku Başlıyor

Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Karadağ’dan gelen halk dansları ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek olan şölen, İnegöl’ün farklı mahallelerinde düzenlenecek gösterilerle tüm şehri Balkan ezgileriyle buluşturacak.

Şölenin Zirvesi: 5 Eylül Cuma

Şölenin en coşkulu günü, 5 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek etkinliklerle yaşanacak. Eski Belediye önünden başlayacak olan geleneksel açılış korteji, Balkan ezgileri eşliğinde rengarenk görüntülere sahne olacak.

Ardından Kültür Park'ta düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Yarışmaları, farklı ülkelerden gelen ekiplerin “En İyi Performans”, “En İyi Koreografi”, “En İyi Kostüm”, “En İyi Müzik” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde yarışacağı heyecan dolu anlara sahne olacak.

Gecenin finalinde ise Arnavut müziğinin sevilen ismi Xhela Abazi, sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

“Kültürlerin Buluşma Noktası: İnegöl”

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, bu anlamlı organizasyonla birlikte hem yerel kültürel mirasın yaşatılmasını hem de Balkan ülkeleriyle kurulan dostluk bağlarının güçlenmesini hedefliyor.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Dernek yetkilileri, “Uluslararası Petla Şöleni, sadece bir eğlence etkinliği değil; aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlendiği bir organizasyondur. Tüm halkımızı bu güzel birlikteliğe davet ediyoruz,” diyerek İnegöllüleri şölene katılmaya çağırdı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 3. Uluslararası Petla Şöleni, İnegöl’ün kültürel çeşitliliğine değer katmaya ve gelecek kuşaklara bu mirası aktarmaya devam ediyor.

İnegöl’de Petla Şöleni Öncesi Basın Açıklaması

İnegöl’de Rumeli kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Petla Şöleni öncesinde, önemli bir basın açıklaması yapılacak.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, şölenle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de dernek lokalinde bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.