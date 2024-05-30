İnegöl Müteahhitler Derneği üyeleri, başkanlığa getirilecek isim üzerinde uzlaştı. Mevcut Başkan Yusuf Şehitoğlu’nun yeniden aday olmaması üzerine, İnegöl Belediyesinde daha önce İmar ve Fen İşler Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulunan ve daha sonra inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan inşaat mühendisi Sabri Şen’in tek aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında Sabri Şen’in üyelerin oyuyla İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanlığına seçilmesi bekleniyor.