Burhaniye Belediyesi, maaş promosyon ihalelerini Burhaniye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ihale ile tamamladı. Burhaniye Belediyesi, bankalarda süreleri biten çalışanların maaş anlaşmalarını yenilemek için ihale düzenledi.

6 bankanın katıldığı ihalelerde bu zamana kadarki en yüksek promosyon ücretlerinde anlaşma sağlandı. Burhaniye Belediyesi memur-işçi ve sözleşmeli personel maaşları için İş Bankası ile anlaşma sağlarken 41 bin 300 TL maaş promosyonu olarak işçilerin hesaplarına yatacak miktar olarak belirlendi. Diğer taraftan 358 Belediye Şirket Personeli için yapılan promosyon ücreti ise 33 bin 250 TL olarak belirlenirken, ihaleyi ise en yüksek fiyat veren Yapı Kredi Bankası kazandı.

Memur-işçi ve sözleşmeli personelin Temmuz ayı itibarıyla yeni bankalarıyla çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye’de işçilerimize sendikal anlamda da birçok unsurda öncülük sağlamıştık. Şimdi de sendika yetkililerimizin de katıldığı maaş promosyonlarımızda da şimdiye kadar olan en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık” dedi.

Başkan Deveciler, “En büyük amacımız, Belediye personeline ekonomik anlamda kazanç sağlamaktı. İhalemizi de bu kapsamda yaptık. Benim için çalışma arkadaşlarım çok önemli. Onlar da benim gibi Burhaniye’miz için çalışıyor. Çalışma arkadaşlarıma en iyi şartları sağlamak adına görevdeyim. Mesai arkadaşlarımızın refahı ve iyiliğine olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Temmuz ayı içerisinde maaş promosyonları işçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.