İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) tarafından sahteciliğin önüne geçilebilmesi için sarrafiye ürünleri paketlerin içerisine alınması ve yine Türkiye’de ilk uygulama olan ‘müşterilere garanti sertifikası’ verilmesi gibi atılan adımlar sonrasında sahtecilik vakaları yüzde 90 engellendi.

Yine ayarı düşük baskı yapılan yerlerin İKUDER tarafından tespit edilip zabıta ve emniyet aracılığıyla yapılan denetimlerle çok sayıda mağduriyetin yaşanması engellenmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İKUDER Başkanı Şeref Ay şu ifadeleri kullandı;

HEDEFİMİZ ZATEN SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEKTİ

“Ülkemizde bazı yerlerde satılan merdiven altı basılmış ayarı düşük altınlarla ilgili çok sayıda vatandaşımız mağduriyetler yaşamıştı. Biz dernek yönetimi olarak geçtiğimiz yıl konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle sarrafiye ürünlerimizi İKUDER logolu paketlerin içerisine alarak maliyetini vatandaşlara yansıtmadan satışını yaptık. Vatandaşlarımıza da özellikle İKUDER’e üye iş yerlerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ettik. Yaptığımız çalışmalar, denetimler ve bilgilendirme çalışmalarımız meyvelerini verdi. 2023 yılı boyunca sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarında yüzde 90 azalma oldu. Bizim de amacımız sahteciliğin önüne geçmekti. Yine bunun yanında sarrafiye ürünlerinin paketlenmesiyle eski yeni ayrımını da kaldırmış olduk. Vatandaşlarımız süreç sonunda memnun kaldı.”

VATANDAŞLARIMIZ İKUDER’E ÜYE İŞ YERLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPARAK YATIRIMLARINI GÜVEN ALTINA ALMAYA DEVAM ETSİN

“Bu projenin yanında güvenlik sertifikası çalışmasıyla yine vatandaşlarımızın kafasında soru işaretlerini kaldırdık. İKUDER bünyesinde alışveriş yaptıkları her iş yerinden bu sertifikaları talep ettiler ve yatırımlarını güven altına aldılar. Burada mesuliyeti biz almış oluyoruz ve satılan malı garanti etmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın aynı hassasiyeti göstermesini, İKUDER paketli altınlara yönelmesini talep ediyoruz. Bir kez dahaÜstünde İKUDER varsa altında bir şey aranmaz” diyoruz.”

MEVCUT ŞARTLAR YENİ YILDA DA ALTINDAN YANA

“Altın fiyatlarından da bahsedecek olursak malumunuz geçtiğimiz yıl altın yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı. Tüketici enflasyonu 2023 yılını yüzde 64,77 ile kapatırken yüzde 78,69 yükselen gram altın yatırımcısına reel olarak yüzde 8,44 kazandırdı. 2024 yılına da altın yine sert yükselişlerle başladı. Bugün haftanın son günü itibariyle sarraflar çarşımızda gram altın fiyatları 2.058-2.060 seviyelerinde seyrediyor. Küresel savaş tehlikeleri, Ortadoğu'da yaşanan süreç, enflasyon, FED’in faiz politikaları gibi birçok konuyu analiz ettiğimiz zaman altının bu yılda kazandıracağını ve güvenli liman olacağıı net bir şekilde söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla birikimlerini altında değerlendirebilirler.”