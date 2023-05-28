Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oyunu Vehbi Koç İlkokulunda kullanan Kaymakam Eren Arslan, şuana kadar İnegöl’de seçimle ilgili herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirterek, “Seçim güvenliği için 400 polis ve 250 jandarma personeli görev alıyor” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, oyunu eşi ile birlikte Vehbi Koç İlkokulunda kullandı. 1077 no’lu sandıkta oyunu kullanan Arslan, seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulundu.

VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade eden Arslan, “Öncelikle vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah huzur içerisinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Çıkan sonuçların ülkemizin birliğine, beraberliğine, daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Vatandaşlık görevini yapan tüm herkese de, ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

SORUNSUZ SEÇİM

Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İlçemizde huzur içinde, tüm sandık çevrelerinde gerekli tedbirlerimiz de aldık. Herhangi bir olumsuzluk yok. Türkiye zaten bu konuda son derece demokrasi kültürü yetkin bir ülkedir. Örnek bir ülkedir. Demokrasiye olan insanlarımızın inancı yüksek seviyededir. Katılımın yüksek seviyede olacağını düşünüyoruz. Huzur içinde güzel bir sonuç olmasını, ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

650 PERSONEL GÖREV ALDI

“Seçim güvenliği için 400 polis ve 250 jandarma personeli görev alıyor.”