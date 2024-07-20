İnegöl'de şehir merkezinde yer alan trafoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaşanan patlamalar vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Nuri Doğrul Caddesi üzerinde Belediye binasının yanında bulunan elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda trafoda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafoda yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşları korkuttu.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Mehmet sevinç