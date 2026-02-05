Açıklama yapan Erman Açıkgöz, "Ben Kimim?

1988 Eskişehir doğumluyum ama 2008’den beri İnegöllüyüm. Ömrümün yarısı bu sokaklarda, bu hastanede geçti; artık buralıyım. İnegöl Devlet Hastanesi’nde radyoloji teknisyeni olarak çalışıyorum. Ancak hayatım sadece hastane koridorlarından ibaret değil. Siyaset Bilimi, İşletme, Sağlık Yönetimi,Kamu Yönetimi ve Adalet gibi çeşitli disiplerde eğitim almamın, sendikal mücadelenin içinde olmamın tek bir sebebi var: Dünyayı anlamak ve doğru ile yanlışın savaşında nerede duracağımı bilmek. Ben, sırtını sadece emeğine ve kendi doğrularına yaslayan bir adamım. Üç evlat babasıyım ve onlara bırakacağım en büyük mirasın, babalarının her zaman doğruyu savunmak adına dik durduğunu bilmeleri olduğunu düşünüyorum.

Neden Yazdım?

Schopenhauer’un sevdiğim bir sözü vardır; "Mutlu bir hayat imkânsızdır, yapılabilecek en iyi şey onurlu yaşamaktır" der. Ben de bu dünyadan öylece geçip gitmek istemedim. Ardımda onurlu bir iz, bir fikir bırakmak için kalemi kullandım. Bu kitap aslında sadece bir hikâye değil, benim hayata attığım bir imza. Ben kimim, nerede duruyorum, benim için doğru nedir, yanlış nerede başlar; hepsini bu kitabın içine yerleştirdim. Okuyan kişi sadece bir roman okumayacak, benim hayata bakışımı, eğilip bükülmeden savunduğum değerleri de görecek. "Sandık", hem hastanedeki nöbetlerin ardından geçen uykusuz gecelerin hem de bu memlekete duyduğum karşılıksız sevdanın bir sonucudur.

Esin Kaynağım ve Amacım

Esin kaynağım; tarihin tozlu sayfalarında ismi geçmeyen ama bu vatanın harcını karan o sessiz kahramanlar. Kitaptaki Çoban Ahmet karakteriyle, Anadolu insanının o saf sadakatini anlatmak istedim. Amacım, bugünün karmaşasında boğulan insanımıza sahip olduğu asıl mirası ve umudu hatırlatmak. "Sandık" sadece bir nesne değil; bizim haysiyetimiz ve bağımsızlık sevdamızdır. Okurun kitabı kapattığında kendisine şu soruyu sormasını istiyorum: "Bize bırakılan bu büyük emanete ben bugün nasıl sahip çıkıyorum?" Benim derdim sadece bir hikâye anlatmak değil, o sönmeyen ateşi yeniden hatırlatmaktır.

Beklediğimin Üzerinde Bir İlgi Var

Kitap satışa çıktı ve doğrusunu söylemek gerekirse beklediğimin üzerinde bir ilgiyle karşılaştım. Özellikle İnegöl’de mesai arkadaşlarım ve dostlarım sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. İnsanlar sadece "bir tanıdığımız kitap çıkarmış" diye bakmıyor; o "umut" ve "emanet" teması onları da heyecanlandırıyor. Bu ilgi bana şunu kanıtladı: Biz aslında hâlâ o eski, temiz ve bizden olan hikâyelerin peşindeyiz. Bu samimiyetin karşılık bulması, yeni hikâyeler yazmak için bana büyük bir güç veriyor.