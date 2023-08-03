Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil, servis midibüsüne çarptı; 5 işçi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Vural S. yönetimindeki 26 VU 874 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Çetin K. yönetimindeki 16 ACV 234 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüsteki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. Ve Yasemin E. Yaralandı.

Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.