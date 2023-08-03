Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kışlalarda da kullanmalarını mümkün kılacak bir düzenlemeyi duyurdu. Artık askerlik çağı gelen gençler, kışlada kullanmak üzere özel olarak kısıtlı özellikteki telefonlarla Askercell ve Askerfone hatlarına ihtiyaç duymayacaklar.

Bu adımın temel amacı, gençlerin vatani görevlerini yaparken Askercell ve Askerfone gibi kısıtlanmış GSM hatlarını kullanmaları nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri azaltmaktır. Bakanlık, vergi muafiyeti için mevzuat değişikliği çalışmalarını tamamlamadan önce, gençlerin sivil hayatta zaten kullandıkları GSM hatlarını kısıtlı özellikli telefonları ile kışlalarda da rahatlıkla kullanmalarına olanak sağlamıştır.

Bu düzenlemeye göre, gençler sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını ilgili GSM bayilerine başvurarak ücretsiz şekilde kısıtlı hatta dönüştürebilecekler. Vatani görevlerini tamamladıklarında ise aynı yöntemle kısıtlamayı kaldırarak GSM hatlarını eski haline getirebilecekler.

Böylece, askerlerin kışlalarda kullandıkları hatların maliyetinden tasarruf edilmesi ve sivil hayatta kullanılan hatların kısıtlı telefonlarla uyumlu hale getirilmesi, gençler arasında oluşan sorunları büyük ölçüde çözecek ve vatani görevlerini daha rahat bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.