3 yıldır İNSERKOOP Başkanlığını sürdüren Orhan Ceylan güven tazeledi. Tek liste halinde gidilen kongrede Ceylan, önümüzdeki 4 yıllık süreç için yeniden başkan seçildi.

Kongre sonrası açıklama yapan Orhan Ceylan; "Ben öncelikle tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kooperatifimizin borcunun olmadığını ve 2024 model sıfır bir aracı da kooperatifimize kazandırdığımızın altını çizmek istiyorum. Özel okullara ve fabrikalara talep halinde araç temin edebiliriz. Bu vesileyle İnegöl kamuoyuna bunu duyurmak istiyorum. Değinmek istediğim diyer bir husus ise korsanla mücadele. Geçtiğimiz görev sürecimiz boyunca korsan servislerle gerekli mücadeleyi verdik. Bu mücadele bundan sonra artarak devam edecek. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum, tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Orhan Ceylan'ın yönetim kurulu şu şekilde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER;

Orhan Ceylan

Ahmet Bayrak

Sercan Günay

İsmail Aktaş

Maşallah Demirci

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER;

Nurettin Acar

Akın Akev

Eyüp Beyhan

Ahmet Sert

Hakan Çakır

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER;

Necati Türk

Ekrem Yıldırım

Yalçın Güde

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER;

Murat Uğun

Kadir Tahtacı

Serkan Ulusoy