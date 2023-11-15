TÜRKİYE’NİN İLK 360 DERECE SEYİR İMKANI SUNAN ‘PANORAMİK CAM SEYİR TERASI’

Türkiye’nin birçok gözde turistik noktalarından yapılarak hizmete açılan Cam Seyir Terasları, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. İnegöl’de eksikliği hissedilen ve gazetemizde de İnegöl’e yapılmasını talep ettiğimiz Seyir Terası yakın zamanda İnegöl’e kazandırılacak. 2022 yılında mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri tamamlanan Türkiye’nin 360 derece seyir imkanı sunan ilk ‘Panoramik Cam Seyir Terası’ projesinde ihale aşamasına gelindi.



PROJE İHALEYE ÇIKACAK

Oylat İkizkayalar Mevkiinde yapılması planlanan projenin alanı ise 28 bin metrekare. Türkiye’nin 360 derece seyir imkanı sunan ilk ‘Panoramik Cam Seyir Terası’ 26 metre açıklıkla alanında özgün teknik detaylara sahip olacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından 2019 yılında planlanarak seçim beyannamesine dahil edilen projenin fizibilite raporu 2021 yılında tamamlandı. Mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri ise, 2022 yılında tamamlandı.



YILLIK 300 BİN ZİYARETÇİ

Proje sürecinde cam seyir terası alanına yakın konumda olan Oylat Mağarasının tescili olmadığı için uzun uğraşlar sonucunda tescil işlemleri tamamlandı. Proje sahası orman vasfında olduğu için İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde süreç yürütülüyor. Projenin ihale sürecine dair çalışmalar sürdürülürken, projenin 95 milyon 400 bin TL’ye mal olması bekleniyor. Panoramik Cam Seyir Terası hizmete açıldığında yıllık olarak 200 ila 300 bin arasında ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ