İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kent Konseyi, şehrin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuracak ve mazinin yad edileceği özel bir gece hazırladı. 21 Şubat Cuma akşamı 20.00’da İnegöl Kent Müzesi konferans salonunda İnegöl’e dair yazılmış şiirler ile geçmişin hatıralarını yaşatan anıların yeniden hayat bulacağı “Şiir ve Anılar Gecesi” düzenlenecek.

Araştırmacı Yazar Turhan Şahin’in anlatıcı olarak yer alacağı geceye, Volkan İhtiyar müzikleriyle eşlik edecek. Anı ve şiirlerin seslendirilmesinde ise Zafer Karataş, Mustafa Yıldırım ve Okan Recep Aydın yer alacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli tüm ilçe halkını programa davet etti.