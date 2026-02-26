Ramazan Etkinliklerini eleştiren, bu etkinliklere katılım ve katkı anlamında eylem kararları alan sözde eğitim örgütlerinin ve çevrelerin aslında milletin değerlerine yönelik bir tutum içinde olduğunu söyleyen İnegöl Aile Hayatını İyileştirme Derneği Başkanı Naci Köseoğlu, bu odakların art niyetli oldukları gibi Milli Eğitimin ruhunu da bilmediklerini ifade etti.

Köseoğlu, ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinlikleri amaçlarının Milli Eğitim Temel Kanunu’nda tariflenen Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çocuklar pazar günü kiliseye gidip ayin yapsa, cadılar bayramına katılsa, yılbaşında çam süslese itiraz etmeyecek olan birtakım çevreler konu İslami değerler olunca adeta çıldırıyorlar. Ortak değerimiz ‘Ramazan Ayı’na’ karşı marjinal çevrelerce gösterilen bu tahammülsüzlüğün salt bir idari karara itiraz değil, bu milletin dinine, inancına, kültürüne duyulan bir yabancılaşmanın dışa vuruma olduğunu ifade ediyoruz. Milletimizin tarihi, dini ve kültürel değerlerine şaşı bakan bu çevrelere hatırlatmak isteriz ki; Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Ramazan etkinlikleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nda karşılığını bulan milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, değerlerini bilen ve yaşayan fertlerin yetişmesi görevine doğrudan katkı sunan etkinliklerdir”

“MEB’İN TAVRI HER KURUMDA BULUNMASI GEREKEN BİR HASSASİYETTİR”

Köseoğlu, ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinliklerinin düzenlenmesini desteklediklerini ifade ederek,

“Toplumumuzun en önemli zaman dilimlerinden olan ve bir ay süreyle Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a ülkemizin dört bir yanında her hanenin gündeminde olan bir süreci, Milli Eğitim olarak işlemek, zenginleştirmek hem görev hem sorumluluk hem de her bir kurumun, bireyin taşıması gereken sosyal bir duyarlılıktır. ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ olarak tanıtılan bu çalışma ile Ramazan’ın sadece maarifin değil, on milyonlarca çocuğun kalbinde de yer buldu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yöndeki kararlılığını AHİD olarak destekliyor, eğitim çalışanlarımızı bu tür kasıtlı ve ideolojik dayatmalara itibar etmemeye, bu çevreleri de milletin değerleriyle ters düşmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Köseoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Toplumumuzda bir bilinç oluştu. Bu ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinliklerinin bu yılla sınırlı kalmasını vatandaşlarımız istemiyor. Gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapılmasını istiyor vatandaşlarımız. Bu anlamda da bizlerin de talebi bu doğrultudadır. Etkinlikler gelecek yıllarda da yapılmalı, daha da kapsamı arttırılmalı diye düşünüyoruz. Rabbim sebep olanlardan razı olsun”