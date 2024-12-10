Olay dün saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca sokakta meydana geldi. Enes C.(18) İddiaya göre daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K.(20) ile sokakta denk geldi. 2 şahıs arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Samet K. Elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti, Enes C.'de elindeki bıçakla Samet K.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekden çıkan saçmalar sokakta seyreden 16 KOU 66' ya isabet etti.

Karnından yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı acilen ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÜFÜR ETTİ

Gözaltına alınan Enes C., İfadesinde, "Telefonda konuşurken aramızda küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra sokakta denk geldik. Bana doğru ateş etti. Bende kendimi korumak için bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT