

Olay dün Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesi önünde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Ahmet H., 8 şüpheli tarafından bir araca silah teşhir edilerek zorla bindirildi. Şahıslar, araca aldıkları mobilyacıyı silahla tehdit ederek banka hesabındaki 8 bin TL'yi alıp araçtan attılar. Mağdur mobilyacı polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Ekipler 8 ayrı adrese baskın düzenleyip şüphelileri yakaladı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabir edilen tabancaya da el konuldu. Şüpheliler Seyfettin Ö.(17), Oğuz P.(20), Eyüp K.(21), Sami Ş.(23), Saddam A.(16), Saim Y.(18), Muhammed Ş.(32) ve Udey A.(22) gözaltına alındılar. Suçlarını itiraf eden 8 şüpheli de sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Seyfettin Ö.(17), Oğuz P.(20), Eyüp K.(21), Saim Y.(18), Saddam A.(16), ve Udey A.(22) mahkemece tutuklanırken, Sami Y. İle Muhammed Ş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Muhabir: Şerife öz