Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı 10.972 puandan kapattı ve %2,1’lik prim elde etti. Haftanın yurt içi gündeminde temmuz ayı enflasyon verisi öne çıktı. Pazartesi günü açıklanan verilere göre, enflasyon aylık %2,06, yıllık ise %33,52 olarak gerçekleşti. Rakamların beklentilerin altında kalması, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentilerini sürdürdü.

Dış piyasalarda ABD’nin tarife kararları izlenirken, Hindistan’a Rus petrolü alımı nedeniyle %25 ek tarife uygulanacağı açıklandı. Böylece toplam tarife %50’ye yükseldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya dahil tüm ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliğinin meşru olduğunu vurgulayarak Rus petrolü alımının süreceğini bildirdi.

ABD’de ise FED’e ilişkin gelişmeler gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanı Stephen Miran’ı FED Yönetim Kurulu’na aday gösterdi. 31 Ocak 2026’ya kadar görev yapması beklenen Miran’ın, faiz indirimi çağrılarına sıcak bakabileceği iddia edildi.

Borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasaya pozitif yansıdı. Ünlü\&CO Yatırım’ın değerlendirmesinde, BİST 100’ün 10.900-11.000 bandını test etmeye başladığı ve bu seviyenin aşılmasının yükselişin devamı açısından kritik olduğu belirtildi.

Altın fiyatlarında da yükseliş dikkat çekti. Geçen hafta 3.362 dolardan kapanan ons altın, bu hafta 3.409 doları gördü ve haftayı 3.390 dolara yakın seviyelerde tamamladı. %1’lik primde tarife tehditleri, FED’den faiz indirimi beklentileri ve ABD’de 1 kiloluk külçe altına vergi getirileceği iddiaları etkili oldu.

TSİ 18.10 itibarıyla haftalık getiriler şöyle gerçekleşti:

Dolar %0,07 artışla 40,68 TL

Euro %0,68 artışla 47,46 TL

Gram altın %0,93 artışla 4.435 TL

Para piyasası fonları %0,85 getiri sağladı

BİST 100 endeksi 10.972 puanla %2,1 prim yaptı.