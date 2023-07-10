Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan kavga da 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi 1. Seçkin sokak üzerinde R.U.(32) ile henüz ismi belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde bulunan silahla ateş eden şahıs R.U.'yu bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.