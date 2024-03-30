Yerel seçime bir gün kala Cumhur İttifakı ortakları MHP ve AK Parti, İnegöl AVM'den Heykel meydanına sevgi yürüyüşü düzenledi. İnegöl AVM'den başlayan sevgi yürüyüşünde İnegöl Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, ilçe yönetimi ve parti üyeleri vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu ve ilçe yönetimi, Cumhur İttifakı'nın sevgi yürüyüşüne denk geldi. İki tarafında birbirine nezaket örneği gösterdiği karşılaşmada AK Partili üyeler el sallarken Saadet Partili üyeler ise alkış tuttu.

Muhabir: Fahrettin Eniş