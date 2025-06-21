Siyasetçilerin akın ettiği düğünde milletvekilleri çiftetelli oynadı.

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak’ın oğlu Hakan Bayrak ile Lütfi Demir’in kızı Nagihan Demir Çırağan Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenlerine Bursa ve İnegöl’den siyasetçiler, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya ve İlçe Başkanı Recep Bayrak, ile birlikte sahneye çıkıp İnegöl çiftetellisi oynaması oldu.