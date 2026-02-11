İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediği ve Şubat ayı itibariyle startı verilen Okullar Arası Spor Festivali tüm hızıyla sürüyor. Basketbol müsabakalarıyla başlayıp satranç ve dart turnuvalarıyla devam eden İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda, Pazartesi ve Salı günü spor tırmanış branşı müsabakalarının heyecanı yaşandı.

45 OKUL TAKIMI, 182 SPORCU YARIŞTI

İnegöl Belediyesi Spor Salonu tırmanış duvarında yapılan spor tırmanış turnuvasında Pazartesi günü küçükler ve yıldızlar müsabakaları gerçekleştirildi. Salı günü ise gençler kategorisi yarışmaları yapıldı. Küçükler kategorisinde 18 okul takımı, 72 öğrenci yarıştı. Yıldızlar kategorisinde 15 okul takımı, 60 öğrenci yarıştı. Gençler kategorisinde 12 okul takımı 50 öğrenci yer alırken, spor tırmanış branşına toplamda 45 okul takımı ve 182 öğrenci katıldı.

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE DESTEK ZİYARETİ

Büyük çekişmeye sahne olan spor tırmanış müsabakalarının bir kısmını Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte salonda takip etti. Gençlerle müsabakalar sırasında bir araya gelen Başkan Alper Taban, “Spor Festivalimize katkılarından dolayı sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl mottomuzu özellikle Gençlik Yılı olarak belirledik. Bu manada güzel bir yıl geçirmek istiyoruz. Bu süreç içerisinde spor festivali organizasyonumuz planlamalarımızdan bir tanesi. Kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda dolu dolu bir yıl geçireceğiz inşallah. Gençlerimizi önemsiyoruz, seviyoruz. Gençlerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Burada da spor tırmanış yarışmaları özelinde çok ciddi bir gayret vardı. İzlerken ben de çok büyük heyecan duydum. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Sporla uğraşmaya devam edin lütfen. Bizler her zaman sizin yanınızdayız” dedi.

Öte yandan, müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.