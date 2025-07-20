Güncelleme işlemleri, Kültür Park girişindeki taksi durağı önünde gerçekleştirildi.

İnegöl Taksiciler Kooperatifi’ne üye olan taksiciler, yeni tarife düzenlemeleri doğrultusunda araçlarındaki taksimetreleri güncelletmek üzere belirlenen noktada bir araya geldi. Yetkili ekipler tarafından yapılan güncellemeyle birlikte taksiler, yeni ücret tarifesine uygun hale getirildi.

Taksiciler, güncellemenin ardından yeni tarifeyle hizmet vermeye başladı.



Açıklama yapan Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, " Taksilerin taksimetre güncellemesi var. İster istemez bizde gelen şartlardan dolayı taksilere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz sigortalar, şoförün maaşı artı sigortası iyice yük olmaya, ağır gelmeye başladı. Bunları ister istemez karşılamak zorunda kalıyoruz. Bunu da ister istemez güncellemek zorunda kalıyoruz. Bugünden itibaren İnegöl’de taksi ücretleri güncellenmiştir. İndi-bindi 150 TL, açılışı 46 TL, kilometre başı 42 TL’dir. İnegöl halkınız bilgilendirmek amaçlı yayınımızı yapıyoruz. Bir de benim İnegöl halkından istediğim kendilerine kendi mahallesindeki durakları kullanmayı tercih etmelerini istiyoruz. Az ücret ödemek isteyen vatandaşımız kendi mahallesindeki durağı kullansın. 200 yazacağına,150 lira eder. Rica ediyorum, lütfen. Bu dediğimi unutmasınlar, dikkate alsınlar, devamlı kendi mahallesindeki taksi duraklarını kullanmayı tercih etsinler." ifadelerini kullandı.