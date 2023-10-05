Bursa İnegöl Belediyesi’nin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” için geri sayım başladı. Her mahalleden 3’er kişilik 1 takımın katılacağı yarışmada yer almak isteyen mahalleler 12 Ekim’e kadar başvurularını yapabilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında daha önce 2 defa gerçekleştirdiği ve renkli görüntülere sahne olan Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek.

İnegöl tarımının gelişmesinde emeği büyük olan kadınlara yönelik yapılan yarışmaya, bu yıl da yine her mahalleden en fazla 3 kadının yer alacağı takımlar katılacak. İlk 2 yılında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmanın bu yıl da renkli ve eğlenceli bir Kadın Çiftçiler Günü yaşanmasını sağlaması hedefleniyor.

TARIMIN MAHARETLİ ELLERİ

Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması için kayıtlar alınmaya başladı. Bugün Belediye Encümen Salonunda konuya ilişkin Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İnegöl Belediye Meclisi Tarım Komisyonu Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Yarışmanın duyurusunun yapıldığı basın toplantısında konuşan Durmuş Aydın, “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının duyurusu için bugün paydaş kurumlarımızla bir aradayız. Tarım şehri İnegöl’ümüzün maharetli elleri kadın çiftçilerimizin bilgilerini yarıştıracağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 3’üncüsünü düzenlemek üzere hazırlıklarımıza başladık. Tarım sektörünün vazgeçilmez unsuru kadın çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Kadınlar, hayatın her alanında var oldukları gibi tarım sektörünün de vazgeçilmez parçası. Bu nedenle onlara bu alanda pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmiyoruz. Maharetli elleriyle şehrimizin bereketli topraklarını işleyip İnegöl’ümüzün bu alanda öne çıkmasını sağlayan kadın çiftçilerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü yaklaşırken, bu vesileyle daha önce 2 defa gerçekleştirdiğimiz Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasını da yeniden düzenlemek adına hazırlıklarımıza başladık” dedi.

15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE YAPILACAK

Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamak maksadıyla bu yıl yine 15 Ekim Pazar günü Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının gerçekleştirileceğini kaydeden Aydın, “Yarışma vesilesiyle; günlük hayatın yanında tarımsal işlerde de emek sarf ederek yorulan kadınlarımızı bir nebze olsun dinlendirmek, eğlenip stres atmalarını sağlamak, aynı zamanda bilgilerini tazeleyip rekabet etme şansı vermek ve en önemlisi bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu yıl da ilk 2 yarışmada olduğu gibi çiftçi kadınlarımızın rağbet göstereceği bir organizasyon olmasını umuyoruz” diye konuştu.

HER MAHALLEDEN 3’ER KİŞİLİK 1 TAKIM KATILABİLECEK

Tüm mahallelerden Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasına katılım beklediklerini de ifade eden Aydın, “Mahallelerimizin 3 kişiden oluşan takımlar ile temsil edileceği yarışmada, her mahalleden bir takım yer alabilecek. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması 15 Ekim’de saat 10.00’da yine her zamanki yerinde, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde yapılacak. Önceki yarışmalarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli bir yarışma olması için ben tüm mahallelerimizden kadınlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Maksadımız eğlenmek, ancak burada emek verip dereceye giren takımlarımızı ve mahallelerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Yarışma başvuruları 12 Ekim Perşembe gününe kadar Cerrah Ek Hizmet Binamızda bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak" dedi.

22.500 TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Bu arada yarışmada ilk 3’e giren takımlarımıza toplamda 22 bin 500 TL ödül takdimi olacak.

1’inciye 10.000 TL, 2’nciye 7.500 TL ve 3’üncüye ise 5.000 TL ödül verilecek.