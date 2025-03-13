Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu; sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusuf Can S.(20) yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Tarlaya uçan araç takla atarak ters durdu. Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz