Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'de üretimin sürdürülebilirliği açısından en kritik başlıklardan birinin tarımda insan kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Matlı, çiftçi nüfusunun giderek yaşlandığını ve gençlerin sektörden uzaklaştığını vurguladı. Tarım sektöründe yaş ortalamasının 60 yaş sınırına dayandığını hatırlatan Matlı, tarımda yalnızca üretim değil, nesil devamlılığı açısından da ciddi bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

'Tarımda dönüşüm için genç istihdamı öne çıkıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin tarımdaki yapısal dönüşüm ihtiyacını net biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, '2025 yılı verilerine göre tarımda istihdam yüzde 5,5 azalarak 4 milyon 560 bin kişiye gerilerken, genç işsizlik oranı ise yüzde 15,3'e ulaşmış durumda. Aynı zamanda ne eğitimde ne istihdamda yer almayan yaklaşık 5 milyon gencimizin bulunduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta üretici arayan toprak, diğer tarafta geleceğini arayan gençler var. Birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek bu tablo bize açıkça gösteriyor ki gençlerimizi modern tarım teknolojileriyle, girişimcilikle ve üretimle buluşturmak zorundayız. Zira gençleri topraktan uzaklaştırmak, gıda arz güvenliği açısından önemli riskler doğurur' dedi.

'Çiftçimiz hem üretimi hem riski yönetiyor'

Tarım sektöründe üretim maliyetlerinin önemli bir gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Başkan Matlı, küresel gelişmeler ve iklim değişikliğine bağlı belirsizliklerin üretim süreçlerini etkilediğini ifade etti. Özer Matlı, 'Bugün çiftçimiz yalnızca üretimi değil; maliyetleri, doğal şartları ve pazar dinamiklerini de birlikte yönetmeye çalışıyor. Gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir üretim açısından stratejik öneme sahip olan tarım sektöründe, üreticimizin desteklenmesi büyük önem taşıyor' dedi.

'Üreticimizin emeğini koruyan yapıları güçlendiriyoruz'

Bursa Ticaret Borsası olarak üreticinin alın terini koruyan, piyasa gücünü artıran ve ürününü gerçek değerinde değerlendirmesine imkân sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Matlı, kurucu ortakları arasında yer aldıkları Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu ile üreticilere önemli avantajlar sunduklarını ifade etti. Matlı, 'Üreticimizin hasat döneminde piyasa baskısıyla ürününü değerinin altında satmak zorunda kalmaması için ürün piyasaları büyük önem taşıyor. Finansmana erişimden fiyat şeffaflığına kadar birçok avantaj sunan bu yapılar ürünün gerçek değerini bulmasını sağlayarak hem üreticiyi hem de arz güvenliğini güvence altına alıyor' şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimi katma değere dönüştüren vizyon: Gıda İhtisas OSB

Türkiye'de ilk kez bir ticaret borsası tarafından hayata geçirilecek olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine de değinen Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası olarak, üreticinin emeğini daha yüksek ekonomik değere dönüştürecek yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Matlı, 'Hedefimiz yalnızca üretmek değil; üretilen değeri işleyerek ve markalaştırarak üreticimizin kazancını artırmak. Tarlada başlayan emeğin sanayiyle, teknolojiyle ve ihracatla buluştuğu güçlü bir üretim ekosistemi inşa ediyoruz' dedi.

Zorlu üretim şartlarına rağmen, toprağı işlemeye, üretmeye ve ülkemizin bereketine katkı sunmaya devam eden çiftçilerin her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Özer Matlı, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tüm üreticilerimizi gönülden kutluyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak üreticimizin yanında olmaya, sorunlara çözüm üreten projeler geliştirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.