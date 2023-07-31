Termometrelerin hava sıcaklığını 32 derece olarak gösterdiği İnegöl´de sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinliyor.

Bursa-Ankara karayolu yanı İnegöl Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye kulaç atıyor.

Yaz sıcaklarının hakim olduğu Türkiye´de vatandaşlar serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, İnegöl´de bazı çocukların havuz keyfi görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl´de kasıp kavuran sıcaklardan bunalan ve serinlemek isteyen çocuklar İnegöl park alanındaki süs havuzuna akın ettiler.

Sürücülerin sevinç çığlıklarını ilgiyle izlediği çocuklar, İnegöl Belediyesi tarafından yapılan süs havuzunun yanındaki “Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır, havuzun suyu içilmez” yazılı uyarıya aldırış etmeden suya atlayıp bir süre kulaç attıktan sonra havuz kenarında uzanarak güneşlenmeyi de ihmal etmediler.

TEHLİKELİ SERİNLİK

Çocuklar, Elektrik aydınlatmalı havuz olması ve elektrik kaçağı ihtimaline rağmen aldırış etmeden kulaç atmaya devam ettiler.