İNEGÖL’DE İNŞAAT SÜRECİ TAMAMLANAN SOKAKLAR ASFALTLANIYOR

Şehirdeki eksiklikleri bir bir gidermek amacıyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi’nde 3 sokakta asfaltlama çalışmalarına başladı. 2 gün sürecek çalışma sonrası 3 sokak yenilenmiş haliyle hafta başında kullanıma sunulmuş olacak.

İnşaatların devam ettiği sokaklarda ilk olarak ham yol çalışması yapan ve inşaatlaşma sürecinin tamamlanması sonrası üst yapı eksikliklerini gidermek adına hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Hazine, Hasköy ve Taksim Sokak’ta asfaltlama çalışmalarını başlattı. İlk olarak dolgu malzemesi ile zemin sağlamlaştırılırken, ardından ise asfaltlama yaparak bölgenin konforunun arttırılması sağlanacak. 2 gün içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmalar neticesinde sokaklar yeni haftadan itibaren tertemiz olarak kullanılmaya başlayacak.

‘’İNŞAATLAŞMANIN TAMAMLANDIĞI ALANDA ÜST YAPIYA GEÇİLDİ’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgilendirmede bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’ Daha önce ham yol olan 3 sokakta asfaltlama çalışmalarına başladık. Hazine Sokak, Hasköy Sokak ve Taksim Sokak bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Burada daha önce zemin hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Alanda büyük oranda inşaatlaşma tamamlanmış durumda. Bizde bu alanlarda eksiklikleri gidermek üzere gayret içerisindeyiz. Hızlı büyüyen bir şehiriz bunlara da yetişmek durumundayız. Bunların önüne geçmek durumundayız. Vatandaşlarımızın oturdukları bölgede gerek alt yapı gerek üst yapı, yol, kaldırım, tretuvar gibi ihtiyaçları gidermek üzere bu çalışmalar yapılıyor. Bu 3 sokakta toplamda 600 ton asfalt atılmış olacak. Uzunluğu 350 metre, genişliği 7 metre olan 3 sokakta pmt zemin dolguları yapıldı inşallah hafta sonu itibariyle arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlamış olacak. ‘’ sözlerini kullandı.

‘’BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE ASFALTAMA DEVAM EDECEK’’

İnegöl’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devam ettiği içme suyu alt yapı çalışmalarına da değinen Başkan Alper Taban, ana arterlerde başlatılan asfaltlama çalışmaları gibi kazı yapılan diğer alanlarda da koordine sağlayarak eksiklerin giderileceğini iletti. Bakan Alper Taban konuşmasının sonunda, ‘’Biliyorsunuz ham yolların dışında Bursa Büyükşehir Belediyemizin marifetiyle içme suyu hatlarının yenilenmesiyle ilgili kazı çalışmaları devam ediyor. Onlarla ilgili de bizlerde biten alanlarda asfalt kaplama çalışmalarını yapılmasına ve koordine etmeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.