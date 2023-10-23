Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, yağmur suyu kanalına düştü; sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Bayram G.(45) yönetimindeki 43 AEA 760 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan TIR, yağmur suyu kanalına düşerek devrildi.

Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avcı