Bursa'da yaşanan üzücü bir olayda, bir minibüs önce bir ticari taksiye çarptı, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı. Kaza sonucunda dört kişi yaralanırken, yaralılardan Zeynep S.'nin hamile olduğu bilgisi ulaştı. Kaza sorumlusu minibüs sürücüsü, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Bu üzücü olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza anında, ticari takside bulunan bir yolcu ile yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Özellikle hamile olan Zeynep Süleyman'ın sağlık durumu, doktor kontrolleri sonrasında netlik kazanacak.

Kazayı gören tanıkların ihbarı üzerine, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladılar. Kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.