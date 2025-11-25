Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi.
İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan İbrahim K.(25) yönetimindeki 64 AAS 215 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen TIR’ın şoförü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT