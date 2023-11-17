Olay saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu yanında bulunan tır otoparkında meydana geldi.

Tacikistan uyruklu sürücü, 1919D002 plakalı tırını otoparka park edip, sürücü yatağında uykuya daldı. Sabah saatlerinde TIR'ın parktan çıkış yapmadığını fark eden görevliler, araca yöneldi. Aracın kapısını açan otopark görevlileri, sürücünün hareketsiz yattığını görüp 112'ye haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ölümünü tespit ettiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avci