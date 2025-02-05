

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Fikret D.(45) Yönetimindeki 16 BJH 689 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü Muhammed C. Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ