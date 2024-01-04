Her yaştan bireyin sanatla buluşması adına organizasyonlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl’de şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi iş birliğinde çocuklar için özel bir gösteri düzenlenecek. 06 Ocak Cumartesi günü İnegöl’de sahne perdesi, çocuklar için açılacak.

6-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR KATILABİLECEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıyacağı “Damlaya Damlaya Gol Olur” isimli çocuk tiyatro oyunu, Cumartesi günü saat 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde minik izleyicileri ile buluşacak. Ücretsiz gösteriye 6-12 yaş arası çocuklar katılabilecek.

BAŞKAN TABAN’DA ÇOCUKLARA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, çocukların sanatla buluşması adına yapılan organizasyonlar çerçevesinde bu hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöllü miniklere özel bir program hazırlandığını açıkladı. İnegöl Belediyesi’nin de her hafta Cumartesi günü çocuk tiyatro gösterileri düzenlediğini hatırlatan Başkan Taban, “Bu hafta Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte küçük sanatseverlerimize özel bir gösterimiz olacak. 06 Ocak Cumartesi günü 14.00’da başlayacak Damlaya Damlaya Gol Olur tiyatro gösterisine tüm çocuklarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.