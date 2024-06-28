İnegöl’de başlayan buğday hasadının ardından Ziraat Odasının girişimleri sonucundan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında buğday alımları başladı.



Kulaca Mahallesindeki sonucundan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında TMO yetkilileri ve çiftçilerle görüşen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, buğday alımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Çelik, buğday alımlarına bugün başlandığını belirterek, “TMO tarafından İnegöl’de buğday alımı 3 yıldır yapılıyor. Daha önce Yenişehir ve İnegöl arasında kuruluyordu ve İnegöllü çiftçilerimiz o alana buğdaylarını götürüyordu. Bugün buğday alımının birinci günü olduğu için şu an daha az traktör var. Randevu sistemi ile de çalışılıyor. Yarından itibaren sayılarda artış olacağını inanıyoruz” dedi.



“BEKLEDİĞİMİZ FİYATLAR BUNLAR DEĞİLDİ”

Buğday alım fiyatlarını değerlendiren Çelik, “Tabi bizim beklediğimiz fiyatlar bunlar değildi. 9,25 lira ekmeklik buğdayın fiyatı. 1,75 TL’de desteklemesi var. Bu sayede 11 TL’ye geliyor. Bizim beklentimiz 13 TL’den aşağı değildi. Ama ne yapalım devlet bu şekilde uygun görmüş” dedi.



BUĞDAY İTHALİ YASAKLANDI

Çiftçilere uyarılarda da bulunan Başkan Çelik, “Buradan çiftçilerimize de şunu belirteyim; daha önce limanlara gelen buğdaylar çeken firmalar var, ancak şu an ithal buğday yasaklandı. Ayrıca bizim toprak mahsulleri ofisini İnegöl’e getirmemizin amacı, çiftçinin buğdayını almak olduğu gibi aynı zamanda piyasayı da regüle etmektir. Yani özel sektördeki firmalar ya devletin açıkladığı fiyata kadar çıkacak ya da bu fiyata geçerek buğday almak zorunda kalacak. Bizim buradaki amacımız illa Toprak Mahsulleri Ofisi tüm buğdayları alsın değil.



ÇİFTÇİMİZ MAĞDUR OLMASIN

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“TMO İnegöl’de alım yaptığı ilk yılda 4 bin ton buğday alımı gerçekleştirdi. Geçen sene 14 bin ton buğday alımı gerçekleştirdi. Bu sene öyle sanıyorum ki; özel sektörde dediğim gibi girmek zorunda ithalatı yok. İthalat olmadığı için çiftçilerimiz buğdayını saklayabilir, birazını elinde tutabilir veya TMO’ya da getirebilirler. Özel sektöre de verebilirler. Hangisi işime geliyorsa oraya versinler ama bizim burada olmamız çiftçinin mağdur olmaması içindir. TMO’nun burada alım yapabilmesi için biz 3 ay önceden hazırlıklara başlıyoruz. Bu işlemler kolay değil. Her türlü aşamadan biz sorumluyuz. Çiftçilerimizi şimdiden bol bereket hayırlı kazançlar diliyorum.”

BUĞDAY EKİMİ AZALDI

“Geçen seneye göre buğday daha az. Sebebine gelince çerezlik ay çekirdeğine biraz kayma oldu. O yüzden geçen seneki kadar buğday olacağını düşünmüyorum.”